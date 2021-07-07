Тюльпанова вновь негативно высказалась по поводу экс-жены Аршавина

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова вновь прокомментировала состояние тяжелобольной экс-супруги спортсмена Андрея Аршавина Алисы Казьминой.

Около полугода назад блогер побывала на передаче Андрея Малахова, главной героиней которой была Казьмина. В программе показали без прикрас состояние 39-летней барышни после комы, переболевшей COVID-19 и измученной неизведанным аутоиммунным заболеванием, которое «съело» ее нос в прямом смысле слова. Тогда Тюльпанова не стала никак комментировать происходящее.

В Instagram-аккаунте Тюльпановой подписчики спросили ее мнение о Казьминой. По мнению экс-жены футболиста, Алиса ищет во всем лишь собственную выгоду.

«Считаю ее исключительно манипулятором. Не более», — сказала Тюльпанова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тюльпанова раскритиковала тяжелобольную экс-жену Аршавина.