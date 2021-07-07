Тюльпанова вновь негативно высказалась по поводу экс-жены Аршавина

Тюльпанова вновь негативно высказалась по поводу экс-жены Аршавина
Милана Тюльпанова высказалась об Алисе Казьминой. Фото: скриншот Instagram

Бывшая жена футболиста Александра Кержакова, блогер Милана Тюльпанова вновь прокомментировала состояние тяжелобольной экс-супруги спортсмена Андрея Аршавина Алисы Казьминой.

Около полугода назад блогер побывала на передаче Андрея Малахова, главной героиней которой была Казьмина. В программе показали без прикрас состояние 39-летней барышни после комы, переболевшей COVID-19 и измученной неизведанным аутоиммунным заболеванием, которое «съело» ее нос в прямом смысле слова. Тогда Тюльпанова не стала никак комментировать происходящее.

В Instagram-аккаунте Тюльпановой подписчики спросили ее мнение о Казьминой. По мнению экс-жены футболиста, Алиса ищет во всем лишь собственную выгоду.

«Считаю ее исключительно манипулятором. Не более», — сказала Тюльпанова.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что тюльпанова раскритиковала тяжелобольную экс-жену Аршавина.

алиса аршавина инстаграм милана тюльпанова


 

Новости партнеров
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
В петербургском филиале Вышки назревают отставки руководства
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
На борту пропавшего на Камчатке самолета находятся чиновники и дети
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Тюльпанова вновь негативно высказалась по поводу экс-жены Аршавина
На месте крушения Ан-26 на Камчатке найдены тела 19 погибших
В контактном зоопарке в «Охта Молле» нашли нарушения
Петербуржцу удалось отсудить более 2 млн рублей за автомобиль с браком
Губернатор Ленобласти выразил соболезнования в связи с крушением самолёта ...
«Ленфильм», «Мельницу» и другие студии поддержат из бюджета Петербурга
Петербург потерял из-за пандемии более миллиона китайских туристов
В России коронавирусом заболело еще почти 24 тысячи человек