«Угроза гуманистическому воспитанию»: суд Петербурга запретил еще пять аниме

В среду, 7 июля, Октябрьский районный суд Северной столицы признал запрещенными на территории РФ пять мультфильмов: «Ад Данте: Анимированный эпос», «Атака титанов. Фильм первый: Жестокий мир», «Легенды смертельной битвы: месть скорпиона», «Космос: Территория смерти» и «Happy tree friеnds» или «Счастливые лесные друзья».

На анимационные произведения, потенциально опасные для российских детей, обратил внимание прокурор, который незамедлительно составил административный иск для подачи в суд. Специалисты внимательно изучили мультики и пришли к неутешительным выводам:

В «Легенде смертельной битвы» усмотрели кровавые единоборства, расчлененные тела и каннибализм, кроваво-красные пейзажи, рентгеновские снимки поврежденных костей и органов, а также нецензурную брань и жаргонизмы (в русском переводе). Эксперты считают, что данный видеоряд может побудить ребенка к агрессивному, аутоагрессивному и самоповреждающему поведению.

Аналогичный вердикт вынесли после просмотра «Атаки титанов», где демонстрировались «ни с чем не сравнимые по жестокости сцены», в которых обнаженные титаны разрывают людей на части и пожирают детей. «Гнетущее настроение бессилия и безнадежности», передает объединенная пресс-служба судов Петербурга, отрицательно сказывается на психическое здоровьем и духовно-нравственном развитии детей.

«Ад Данте», как оказалось, имеет мало общего с «Божественной комедией». Эксперты оказались шокированы гипертрофированными обнаженными телами и эротическими сценами. Печальный финал аниме «Космос: Территория смерти», а также множественные сцены убийства и расчленения могут косвенно спровоцировать развитие девиантного поведения у ребенка, уверены специалисты.

Наконец, «Счастливые лесные друзья» («Happy tree friends»), повествующие о милых зверьках, которых в течение 3-минутной серии давят, разрывают на части и убивают множеством других способов, «безусловно наносят вред духовно-нравственному восстанию и развитию малолетних детей, противоречит гуманистическому характеру воспитания, присущему России», — заключило правосудие.

Напомним, что с марта в Петербурге развернулась настоящая кампания по блокировке сайтов с вредными для гибкой детской психики мультиками. На данный момент заблокированы десятки аниме.