Очевидцы: в Пулковском парке утонул ребенок

Ребенок утонул в пруду. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Ребенок утонул в пруду. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

На месте инцидента работают сотрудники правоохранительных органов.

В Московском районе сегодня вечером, 7 июля, стало известно об утонувшем ребенке. Об этом рассказали очевидцы в социальной сети «Вконтакте» в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Все случилось в Пулковском парке. Там при невыясненных обстоятельствах утонул ребенок. На место уже прибыли сотрудники спецслужб и даже, кажется, водолазы, которым предстоит найти тело.

«Каждый год кто-нибудь тонет в этих прудах»,

— пишет один из пользователей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Колпинском районе утонул молодой человек.