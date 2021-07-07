У Невы заметили утку, перепачканную в мазуте

У Невы заметили утку, перепачканную в мазуте
Непонятно, помогли ли в итоге птице. Фото: Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург

Птица не может летать, но поймать ее так и не смогли.

В Санкт-Петербурге сегодня, 7 июля, заметили утку, перепачканную в мазуте. Она находилась на пляже у реки Нева. Об этом пишет очевидец в социальной сети «Вконтатке» в сообществе «Признавашки ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

Птица так сильно перепачкана, что не может взмахнуть крыльями и полететь. Поймать ее, чтобы отвезти к специалистам, так и не смогли. Пользователи отметили, что в таких случаях можно звонить в «Сирин», сотрудники которого приедут на место и спасут утку.

Также горожане недоумевают, где птица могла найти мазут.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в «Велесе» рассказали, как спасают новорожденного бельчонка и ежа.

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