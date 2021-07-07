Стали известны подробности инцидента на пруду на юге Петербурга

Стали известны подробности инцидента на пруду на юге Петербурга
Ребенок утонул в пруду. Фото: ДТП и ЧП Санкт-Петербург

В водоеме утонул 10-летний мальчик.

В Московском районе вечером 7 июля стало известно об утонувшем ребенке. «Фонтанка» выяснила некоторые подробности происшествия.

Все случилось в пруду Пулковского парка. Там утонул десятилетний мальчик, проживающий на Пулковской улице. Его мать, 36-летняя аспирантка вуза, уже в курсе происшествия. Ей оказывает помощь психолог. Издание пишет, что семья не стоит на учете.

Напоминаем, что на место инцидента выехали сотрудники спецслужб. Тело мальчика пытаются найти под водой.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что петербурженка потеряла сознание в бассейне и чуть не утонула. Во время плавания в бассейне 44-летняя женщина потеряла сознание и ушла под воду. На помощь ей вовремя пришли инструкторы клуба.

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