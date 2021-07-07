Петербурженка потеряла сознание в бассейне и чуть не утонула

Пострадавшая в тяжёлом состоянии доставлена в больницу. Фото: Pixabay

Пострадавшая в тяжёлом состоянии доставлена в больницу. Фото: Pixabay

В фитнес-клубе на улице Маршака произошел несчастный случай. Петербурженка чуть не утонула в бассейне.

Во время плавания в бассейне 44-летняя женщина потеряла сознание и ушла под воду. На помощь ей вовремя пришли инструкторы клуба.

Как сообщила пресс-служба Главного управления МВД России по горолу, клиентку достали из воды и передали подоспевшим медикам. Ее госпитализировали в тяжелом состоянии.

В настоящее время устанавливаются подробности произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти за месяц утонули 18 взрослых и пятеро детей. Все взрослые были нетрезвыми.