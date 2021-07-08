Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с пневмонией

Народная артистка России Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией.

Об этом стало известно в четверг, 8 июля. У звезды кино поражено 30% легких.

Как сообщил телеграм-канал Mash, актриса почувствовала себя плохо еще неделю назад. Тогда у нее поднялась до 38 градусов температура, появились головные боли и общая слабость. Звезда стала принимать противовирусные препараты, но самолечение результатов не принесло. Тогда она вызвала скорую.

В настоящее время Догилева находится под наблюдением врачей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о переводе актрисы Веры Алентовой в отделение реанимации после смерти мужа. В конце июня у нее диагностировали коронавирусную инфекцию.