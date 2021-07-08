Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с пневмонией

Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с пневмонией
Татьяна Догилева госпитализирована. Фото: скриншот Первый канал

Народная артистка России Татьяна Догилева госпитализирована с пневмонией.

Об этом стало известно в четверг, 8 июля. У звезды кино поражено 30% легких.

Как сообщил телеграм-канал Mash, актриса почувствовала себя плохо еще неделю назад. Тогда у нее поднялась до 38 градусов температура, появились головные боли и общая слабость. Звезда стала принимать противовирусные препараты, но самолечение результатов не принесло. Тогда она вызвала скорую.

В настоящее время Догилева находится под наблюдением врачей.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала о переводе актрисы Веры Алентовой в отделение реанимации после смерти мужа. В конце июня у нее диагностировали коронавирусную инфекцию.

госпитализация догилева пневмония


 

Новости партнеров
Скончался руководитель московского театра
Скончался руководитель московского театра "Ромэн" Николай Сличенко
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
Китайцы предрекли поражение НАТО в войне с Россией
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
В заливе Мексики произошел подводный пожар: огонь поднимался с глубины 78 метров
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели
Макеева околдовала Малькова и сделала несчастливым: люди увидели "боль в глазах" мужчины
Загрузка...
Ещё на Gazeta.SPb
Двое неизвестных напали с ножом на охранника гипермаркета в Петербурге
Актриса Татьяна Догилева попала в больницу с пневмонией
Зарубежной нет, за нашей — очереди: путь петербуржцев к вакцине
«Теплосеть» проверит трубы на прочность
Неизвестные вынесли из Outlet Village Пулково вещей на 70 тысяч
В Сосновом Бору нашли тело утонувшего мужчины
Пенсионер в Кировском районе перевел мошенникам почти полмиллиона рублей
Тело молодого человека достали со дна Обводного канала