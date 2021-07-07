Актрису Алентову перевели в реанимацию после смерти Меньшова

Народная артистка РФ Вера Алентова находится в реанимации с подтвержденным коронавирусом.

Болезнь диагностировали в конце июня. Как сообщил «Пятый канал», состояние Алентовой оценивается как средней тяжести и стабильное. Ухудшений и улучшений нет.

Во вторник, 6 июля. появилась информация об улучшении состояния пациентки, но позднее ее поместили в реанимацию.

Артист скончался из-за последствий коронавируса, хотя долгое время все были уверены, что болезнь протекает в легкой форме. Его не стало на 82-году жизни.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что дочь Меньшова после его смерти попросила поклонников помолиться за отца.