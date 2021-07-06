Дочь Меньшова после его смерти попросила поклонников помолиться за отца

Советская и российская актриса театра и кино, телеведущая Юлия Меньшова обратилась в социальных сетях к поклонникам после смерти отца.

В связи с кончиной режиссера и обладателя премии «Оскар» Владимира Меньшова, в своем личном аккаунте Instagram Меньшова сказала спасибо подписчикам за поддержку, а также попросила всех неравнодушных помолиться за умершего отца.

«Бесконечно благодарю всех, кто скорбит сейчас вместе с нашей семьёй. В эти дни папа нуждается в молитвах. Если вы можете помолиться о р. Б. Владимире — это будет огромная помощь его душе», — опубликовала Юлия Меньшова.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что журналисты выяснили размер наследства Меньшова. По предварительным расчетам, наследники поделят между собой около 100 миллионов рублей.