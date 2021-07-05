Журналисты выяснили размер наследства Меньшова

По предварительным расчетам, наследники поделят между собой около 100 миллионов рублей.

Журналисты подсчитали, какое наследство осталось после смерти актера и режиссера Владимира Меньшова. Приблизительной суммой поделились на «Дни.ру».

Артист скончался из-за последствий коронавируса, хотя долгое время все были уверены, что болезнь протекает в легкой форме. Известно, что у Меньшова во владении есть трехкомнатная квартира в Олимпийской деревне, недвижимость в самом центре Москвы, а также дача. По предварительным данным, только за продажу квартир и домов можно выручить около ста миллионов рублей.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось о лучших фильмах Владимира Меньшова. Его первой и сразу удачной полнометражной работой в качестве режиссера стал фильм «Розыгрыш», снятый в 1976 году.