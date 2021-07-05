«Любовь и голуби», «Ширли-мырли», «Москва слезам не верит»: лучшие фильмы Владимира Меньшова

В понедельник, 5 июля, стало известно о смерти отечественного актера и режиссера, обладателя «Оскара» Владимира Меньшова. Он умер на 82-м году жизни от последствий коронавирусной инфекции. Gazeta.SPb вспоминает лучшие фильмы выдающегося деятеля советского и российского кинематографа.

Меньшов родился в Баку, тогда — столице Азербайджанской ССР, в 1939 году, в семье моряка и домохозяйки. Прежде чем поступить в школу-студию МХАТ, а затем и во ВГИК, Меньшов работал токарем, шахтером и матросом. Его первой и сразу удачной полнометражной работой в качестве режиссера стал фильм «Розыгрыш», снятый в 1976 году.

Два диаметрально противоположных главных героя картины, школьники Игорь (Дмитрий Харатьян) и Олег (Андрей Гусев) сталкиваются с первыми «взрослыми» вопросами, отвечая на которые, им предстоит разобраться в собственных ценностях и определить дальнейший жизненный путь.

Мелодрама «Москва слезам не верит», вышедшая на экраны в 1979 году, стала второй режиссерской работой Меньшова и сразу отличилась редчайшей для советского кино наградой: фильму вручили «Оскар» как лучшей картине на иностранном языке.

Героини Веры Алентовой, Ирины Муравьевой и Раисы Рязановой приезжают в Москву в поисках любви, достатка и счастья. Раскрывая характер каждой из них, фильм повествует о том, как складывается их судьба.

Владимир Меньшом также является режиссером ставшего легендарным фильма «Любовь и голуби» 1985 года с Александром Михайловым, Ниной Дорошиной и Людмилой Гурченко в главных ролях. История о том, как деревенский житель Вася на южном курорте увлекся роковой красоткой Раисой Захаровной, но любовь к жене Наде и голубям оказалась сильнее, покорила сердца зрителей.

Славу Меньшову как режиссеру «закрепила» комедия «Ширли-мырли», снятая в 1995 году. В картине рассказывается история братьев-близнецов, никогда не слышавших друг о друге. Один из них вырос цыганским бароном, другой — евреем-музыкантом с мировым именем, третий — знаменитый вор и аферист.

«Зрительский сиюминутный успех — это очень неплохо. Но когда он продолжается во времени, это и есть выявление настоящего успеха», — отмечал Меньшов накануне своего 76-летия, комментируя популярность собственных фильмов, которые десятилетиями пересматривают соотечественники.