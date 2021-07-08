В канализации Петербурга стало больше засоров из-за аномальной жары

Из-за аномальной жары в Петербурге выросло число случаев загрязнения канализации, которая в городе на 70% является общесплавной.

Сеть промывается естественным образом во время дождей, однако так как лето в том году выдалось сухим, то в коммуникациях начал скапливаться мусор, что привело к образованию засоров. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Отмечается, что каждый третий засор возникает из-за нарушения правил использования канализации. Чаще всего трубы забиваются из-за попадания нерастворимого мусора. Таких случаев больше всего наблюдается в центральных районах. В Колпинском и Московском районах зафиксировали меньше случаев попадания бытового мусора в канализацию.

Напомним, в четверг, 8 июля, город будет находиться на окраине обширного антициклона. Днем термометры покажут +30…+32 градуса.

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что за прошедшую неделю дорожные предприятия Комитета по благоустройству Петербурга собрали и вывезли с улиц города свыше 1,3 тыс. кубометров мусора и 1,7 тыс. тонн смета.