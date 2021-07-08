Петербург празднует День семьи, любви и верности – 300 пар отметят свадьбу

Петербург вместе со всей Россией в четверг, 8 июля, отмечает День семьи, любви и верности. В этот день Русская православная церковь отмечает день памяти Петра и Февронии, которые считаются покровителями семьи и брака.

С праздником горожан поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. По его словам, в Северной столице уже сложились традиции, связанные с этим праздником.

«Желаю всем семьям огромного счастья, крепкого здоровья и радости на долгие годы! Будьте счастливы и берегите друг друга!», — говорится в обращении губернатора.

Председатель Законодательного Собрания Вячеслав Макаров решил в этот день напомнить о традиционных ценностях и заодно прокомментировать скандал с рекламой сети «ВкусВилл».

Напомним, что в рекламе была представлена нетрадиционная семья.

«Подобная реклама ничего не несет, кроме разрушения сознания человека. Это вызов обществу, за это нужно жестко спрашивать», — заявил председатель ЗакСа.

Сегодня в Петербурге проживает около 50 тысяч многодетных семей, в которых воспитывают 155 тысяч детей.

Сегодня семей станет еще больше. Свадьбу 8 июля планируют отметить порядка 300 пар.

Этот день петербуржцам предлагают провести с семьей. Так государственная филармония для детей и молодежи ждет горожан на музыкально-драматический спектакль по мотивам сказок А.С. Пушкина «Три чуда».

Вечером, в 19:00 в «Петербург-концерте» петербуржцев ждет необычный концерт – с праздником горожан поздравит казачий ансамбль «Атаман» им. А.М. Красноперца.

Камерный музыкальный театр «Санктъ-Петербургъ Опера» даст концерт «Бах. Бранденбургские концерты», а театр «Буфф» — спектакль «Если начать сначала» и «Когда нам было 20».

До середины июля также в районных отделах ЗАГСа будут чествовать юбиляров супружеской жизни. Пары получат медали «За любовь и верность».

Отметим, что в конце жизни Петр и Феврония приняли схиму, а пост и молитва были частью их семейной жизни. Они дали пример идеальной христианской семьи, за что и почитаются верующими. История их любви описана в древнерусской «Повести о Петре и Февронии Муромских».