Биолог рассказал о борьбе с коронавирусом в России

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что третья волна нового коронавируса говорит о том, что он пока «обгоняет» меры, которые принимают в РФ для борьбы с пандемией.
«Пока мы только научились отставать. Вирус обгоняет нас, вырабатывая новые варианты», — цитирует его РИА Новости.
По словам биолога, изменить ситуацию сможет сознательность людей, увеличение темпов вакцинации, кардинальное увеличение производства вакцин, а также изменение пропаганды вакцинации.
С начала пандемии в России выявлено 5 707 452 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 140 775 летальных исходов, выздоровели 5 143 255 пациентов.
Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что суперштамм COVID-19, который потребует новых методов лечения и профилактики, может возникнуть в любой стране мира. Об этом предупредил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.