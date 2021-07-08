Биолог рассказал о борьбе с коронавирусом в России

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Обычно долгое протекание коронавируса встречается у тех, у кого ослаблен иммунитет. Фото: pixabay

Доктор биологических наук, завлабораторией бионанотехнологии, микробиологии и вирусологии Новосибирского госуниверситета (НГУ), член-корреспондент РАН Сергей Нетесов рассказал, что третья волна нового коронавируса говорит о том, что он пока «обгоняет» меры, которые принимают в РФ для борьбы с пандемией.

«Пока мы только научились отставать. Вирус обгоняет нас, вырабатывая новые варианты», — цитирует его РИА Новости.

По словам биолога, изменить ситуацию сможет сознательность людей, увеличение темпов вакцинации, кардинальное увеличение производства вакцин, а также изменение пропаганды вакцинации.

С начала пандемии в России выявлено 5 707 452 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 140 775 летальных исходов, выздоровели 5 143 255 пациентов.

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