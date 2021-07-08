Врач предупредил об угрозе возникновения суперштамма коронавируса

Единственным средством борьбы с суперштаммом является недопущение его появления. Фото: Комздрав

Единственным средством борьбы с суперштаммом является недопущение его появления. Фото: Комздрав

Суперштамм COVID-19, который потребует новых методов лечения и профилактики, может возникнуть в любой стране мира. Об этом предупредил доктор медицинских наук, эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов.

По его словам, предотвратить появление новой болезни поможет только тотальная вакцинация. Тогда вирус лишится возможность циркулировать между людьми.

Специалист рассказал в интервью радио Sputnik, что в дальнейшем возможно появление штамма, против которого нынешние вакцины окажутся неэффективны.

Напоминаем, что от коронавируса в мире погибли более четырех миллионов человек. Тем временем заразиться инфекцией успели более 184,5 миллионов человек.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что новые штаммы коронавируса побеждают в гонке с вакциной.