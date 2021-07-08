Грозы с порывистым ветром ожидают петербуржцев в конце недели

В пятницу, 9 июля, в Петербурге ожидаются грозы и порывистый ветер.

Об этом предупредили в Главном управлении МЧС по городу. Ожидается аномальная жара.

Согласно данным ФГБУ «Северо-Западное УГМС», днем 9 июля в Северной столице местами ожидается повышение температуры воздуха +30 градусов и выше.

Также ожидается порывистый ветер. Рекомендуется закрыть окна, а транспортные средства припарковать в безопасном месте или отставить в гараже.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что 15 июня городе будет облачная с прояснениями погода. В дневное время пройдут кратковременные дожди. Ветер юго-западный, западный умеренный.