В 2021 году впервые замечено снижение цен на продукты во всем мире

Эксперты впервые за год отметили снижение цен на продукты во всём мире. Фото: pixabay

Эксперты впервые за год отметили снижение цен на продукты во всём мире. Фото: pixabay

Впервые в 2021 году эксперты зафиксировали снижение цен на продукты на всей планете.

Продовольственная организация ООН отметила понижение стоимости на продукты во всем мире. Это случилось в первый раз в текущем году.

По всему миру замечено падение индекса продовольствия. Это произошло после непрерывного роста.

Эксперты думают, что этому способствовало снижение цен на масло и зерновые. Однако масло и сахар пока еще дорожают.

Согласно сведениям Продовольственной и сельскохозяйственной организация ООН (ФАО), в июне индекс цен на продовольственные товары составил 124,6 пункта, а это на 2,5% меньше показателей мая.

Падать цены начали после того, как год постоянно росли.

Gazeta.SPb.ru писала, что Россия запретила ввоз с Украины мороженого и макарон.