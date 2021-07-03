Россия запретила: с Украины больше не привезут мороженое и макароны

Россия запретила: с Украины больше не привезут мороженое и макароны
Россия запретила ввозить в страну макароны с Украины. Фото: pixabay.com

Власти Российской Федерации решили расширить список продуктов, которые запрещено ввозить с Украины.

Российское правительство запретило завозить мороженое, макароны и некоторые другие продукты питания с Украины. Соотвествующий документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Так, кабинет министров посчитал нужным расширить список продукции, запрещенной ко ввозу с Украины постановлением от 29 декабря 2018 года.

Теперь в список добавились сахар, майонез, кетчуп, супы и бульоны, продукты для приготовления соусов, вкусовые добавки, смешанные приправы, минеральная и газированная вода, мороженое и некоторые другие продукты.

Помимо прочего, Россия запретила ввозить мясную продукции, моллюсков, ракообразных, ячмень, пальмовое масло, корма для животных, лесоматериалы, ящики, коробы.

Ранее gazeta.SPb.ru сообщала, что российский лидер Владимир Путин объяснил, почему не считает украинский народ недружественным.

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