По ЗДС в 2021 году стали ездить гораздо чаще

По ЗДС в 2021 году стали ездить гораздо чаще
ЗСД. Фото: Baltphoto/ Владислав Галушко

По ЗСД возросло количество проездов на 25%, если сравнивать с таким же периодом в прошлом году. Количество транзакций составило 48 млн.

Кроме этого, заметно, что нормализуется транспортная ситуация, на которую повлияли ограничительные меры, связанные с коронавирусом. Об этом сообщается на официальном сайте Магистрали Северной столицы.

Транспортный поток в этом году на 11% выше, чем в 2019 году. Это говорит о том, что позднее будет эволюционный рост востребованности магистрали.

За шесть месяцев этого года не раз обновлялся рекорд суточного транспортного потока. Так максимальный трафик на дороге был увиден 11 июня. В этот день количество транзакций на ЗСД было более 393 тыс. единиц.

Количество поездок, сделанных с транспондером, выросло на девять миллионов и составляет более 90% от общего количества транзакций.

К слову растет и количество поездок по ЗСД с «гостевыми» транспондерами. Если сравнивать с прошлым годом, то пользователи интероперабельных электронных устройств стали ездить по ЗСД больше на 92%.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что во время праздника «Алые паруса» был организован бесплатный проезд по ЗСД.

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