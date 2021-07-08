В Петербурге экс-полицейской за избиение задержанных дали условный срок

В Петербурге экс-сотрудницу полиции признали виновной в превышении должностных полномочий.

Следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Петербургу собрали достаточно доказательств, чтобы суд вынес приговор в отношении 30-летней женщины. Об этом сообщают в петербургском главке Следкома.

Известно, что женщина занимала должность помощника оперативного дежурного дежурной части 33 отдела полиции УМВД России по Московскому району Санкт-Петербурга. Ее признали виновной по статье «Превышение должностных полномочий».

По информации следствия, обвиняемая, в прошлом году 25 июля, чтобы усмирить людей в камере содержания задержанных, распылила из баллончика в сторону 33-летнего мужчины вещество. Кроме этого, она в этот же день трижды ударила 34-летнего мужчину, который находился в отделе полиции, по телу.

Также бывшая сотрудница не раз специально распыляла в сторону указанных потерпевших содержимое распылителя.

Суд дал женщине 3,5 года условно с испытательным сроком 3,5 года с лишением права занимать должности на государственной службе в системе правоохранительных органов сроком на два года.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что экс-подрядчик сцены МДТ, обвиняемый в хищении 250 млн, получил условный срок.