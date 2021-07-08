Куда не поедут петербуржцы: Европа закрывается от России из-за роста заражений COVID-19

Куда не поедут петербуржцы: Европа закрывается от России из-за роста заражений COVID-19
Безболезненные путешествия, похоже, нескоро будут вновь доступны петербуржцам. Фото: pixabay

В России за последний месяц наблюдается взрывной рост заболеваемости COVID-19. Это замечают не только отечественные эксперты, но и заграничные специалисты. Так, европейские страны вновь ужесточают и без того трудный для россиян въезд в ЕС.

Из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в России страны Евросоюза решили обезопасить свои территории от граждан, приезжающих из государства, где бушует так пугающий европейцев штамм «дельта». Причем ужесточение мер случилось еще до проведения матчей Евро-2020, после которых финские болельщики привезли домой сотни новых случаев заражения коронавирусом, и до буквально закрывшейся от невакцинированных Москвы.

Первой на путь строгих ограничений встала Польша, которая ввела для всех въезжающих из РФ обязательный 10-дневный карантин. Её примеру последовали Германия, Франция и Греция. Первые две страны оставили открытым въезд только для владельцев ВНЖ или гражданства, но обязали отсиживать двухнедельный карантин, а также не единожды сдавать ПЦР-тесты.

Примечательно, что вакцинация в этих случаях не поможет: российские препараты, вне зависимости от производителя, по-прежнему не котируются зарубежными странами.

Греция ввела, пожалуй, самые «мягкие» дополнительные ограничения: въезд для туристов открыт, но перед въездом необходимо предоставить ПЦР-тест, а также пройти бесплатное тестирование уже по прибытию в страну. К сожалению, продолжить путешествие по Европе из Греции не получится — беспрепятственно перемещаться между странами ЕС могут только граждане стран-членов Шенгенского соглашения. В противном случае, туристу может грозить ответственность вплоть до уголовной.

Россия также оказалась в списке стран с экстремально высоким риском подхватить COVID-19, составленном Чехией. Теперь на границе «разворачивают» даже россиян с видом на жительство. Им предлагают вернуться в пункт отправления или переждать 14 дней карантина «в третьей стране» за собственный счет, несмотря на то, что у множества «отказников» в Чехии остаются семьи и имущество, а часть владельцев ВНЖ — студенты, которые теперь, в случае продления запрета, не смогут вернуться к занятиям.

Интересно, что в текущих условиях свои границы для россиян открыла Австрия. Для въезда достаточно справки переболевшего, ПЦР-теста или сертификата о вакцинации (естественно, только признанными Евросоюзом препаратами). В противном случае придется отсидеть десятидневный карантин.

При этом нынешняя эпидситуация в России не дает оснований для оптимистичных прогнозов: скорее всего, ужесточение мер продолжится. К примеру, пока что Кипр упрощенно пускает граждан РФ и даже принимает сертификаты о вакцинации «Спутник V», но продолжится ли такой «парад щедрости» при дальнейшем росте заболеваемости?

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