В Каменноостровском дворце наградили лучших выпускников Петербурга

В Академии талантов состоялось награждение лучших выпускников. Фото: Комитет по образованию Петербурга

В Академии талантов состоялось награждение лучших выпускников. Фото: Комитет по образованию Петербурга

В Петербурге в Каменноостровском дворце лучшим выпускникам образовательных учреждений вручили медали и почетные знаки.

Как сообщает Комитет по образованию Северной столицы, вчерашним школьникам были вручены медали «За особые успехи в учении» и почетные знаки Правительства Петербурга «За особые успехи в обучении».

Отмечается, что наград были удостоены свыше сотни ребят. Они с успехом прошли государственную итоговую аттестацию и стали призерами Всероссийской олимпиады школьников.

Известно, что среди награжденных находились обучающиеся Академической гимназии №56, Президентского физико-математического лицея №239, Санкт-Петербургского губернаторского физико-математического лицея №30, Второй Санкт-Петербургской гимназии, Аничкова лицея городского Дворца творчества юных и Центра образования № 1 Санкт-Петербурга.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что стало известно, сколько выпускников Петербурга сдали ЕГЭ на 100 баллов.