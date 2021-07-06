Стало известно, сколько выпускников Петербурга сдали ЕГЭ на 100 баллов

Стало известно, сколько выпускников Петербурга сдали ЕГЭ на 100 баллов
В Смольном рассказали, сколько выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов. Фото: pixabay.com

Исключительных результатов сумели добиться два петербургских школьника, набрав сразу 300 баллов.

В Северной столице стали известны итоги государственной итоговой аттестации. Глава Комитета по образованию Наталия Путиловская на пресс-конференции в ТАСС рассказала, что выпускники Петербурга идут на рекорд по баллам на экзамене и по количеству медалистов.

В 2021 году с медалями закончили школу порядка 2 700 человек. Такой показатель на четверть больше, чем прошлогодний.

Помимо этого, еще 546 учеников получили знак правительства Петербурга за успехи в учебе.

Стобалльниками стали 523 выпускника. В том числе 32 человека показали лучший результат сразу по двум экзаменам. Кроме этого было два выпускника умудрившихся сдать три предмета по 100 баллов.

Одна выпускница в сумме набрала 300 баллов за три экзамена. Девушка сдала на максимальный балл русский язык, математику и химию.

Еще один парень также сдал физику, математику и информатику.

Путиловская отметила, что еще порядка 1200 человек смогли бы стать стобалльниками, если бы добрали 1-3 балла.

Однако средний балл по городу на Неве все равно выше общероссийского почти по всем учебным предметам.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что каждый третий выпускник Ленобласти имеет высокие баллы по ЕГЭ.

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