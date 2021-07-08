В Петербурге после рейдов закрыли два ТЦ

В Петербурге проведены рейды для выявления нарушителей антиковидных нарушений. Фото: ККИ

В Петербурге проведены рейды для выявления нарушителей антиковидных нарушений. Фото: ККИ

В связи с тем, что увеличилось количество проверок объектов торговли и общепита, то теперь регистрируется гораздо меньше число нарушений.

Как сообщает Аднинистрация Петербурга, в течение первой недели июля сотрудники Комитета по контролю за имуществом Северной столицы провели 543 рейда.

Отмечается, что по поручению губернатора города на Неве, такие проверки проводятся каждый день.

Градоначальник отмечает, что строгий контроль привел к тому, что в городе фиксируется меньше нарушений.

За июль ККИ успел осмотреть 11 торговых центров таких как: «Парад», «Атмосфера», «Порт Находка», «Атлантик Сити», «Питер Радуга», «Нарвский», «Сытный», «Шайба», «Южный», «Эврика», «5 Озер».

Помимо прочего был проверен торговый комплекс «Лента», располагающийся на Московском шоссе, магазины и кафе на проспектах Ветеранов, Ленина в Кронштадте, Кронверкском, Среднем проспекте В.О., на улицах Ярослава Гашека, Комсомола, Академика Лебедева, Воскова, Маршала Говорова, Звездной, Ленсовета, в Финском переулке и на Сытнинской площади.

В результате рейдов выяснили, что большая часть организаций соблюдает требования санитарной безопасности.

После проверок были составлены 43 протокола о нарушениях. Организации и индивидуальные предприниматели будут оштрафованы.

Также сотрудники Роспотребнадзора нашли 13 нарушений, ограничили деятельность и опечатали ТК «Нарвский» и «Эврика».

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что сотрудники ККИ прошлись по магазинам и кафе в центре Петербурга. На Садовой опечатали ресторан.