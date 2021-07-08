Доля ведущих здоровый образ жизни россиян сократилась

Доля ведущих здоровый образ жизни россиян сократилась
Так жители России стали стремиться к золотой середине, отмечают аналитики, не сильно себя ограничивали, но и не позволяли себе лишнего. Фото: pixabay.com

Доля жителей России, которые ведут здоровый образ жизни, в пандемийный 2020 г. сократилась на четверть. Так три года назад ЗОЖ придерживались 12% россиян или 14 млн человек. В прошлом году показатель составил 8%, или 10 млн человек.

Исследование проводилось осенью прошлого года, в нем участвовали 60тысяч домохозяйств. Об этом сообщает РБК.

Ученые заявили, что доля россиян, которые ведут нездоровый образ жизни, также уменьшилась на треть – 50% три года назад, 33% в прошлом году. Так жители России стали стремиться к золотой середине, отмечают аналитики, не сильно себя ограничивали, но и не позволяли себе лишнего. На ЗОЖ в прошлом году перешли около 20 млн закоренелых противников здорового образа жизни, говорят данные исследования.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что ради бесплатных занятий в фитнес-центре жители Кудрово выстроились в очередь на прививку.

2020 год здоровый образ жизни здоровье коронавирус спорт


 

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