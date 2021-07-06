В Кудрово бесплатный фитнес за вакцину

Так жители, решившиеся на прививку могут получить скидки на спорттовары. Фото: pixabay

Так жители, решившиеся на прививку могут получить скидки на спорттовары. Фото: pixabay

Ради бесплатных занятий в фитнес-центре жители Кудрово выстроились в очередь на прививку.

В Северной столице продолжается массовая вакцинация. Так мобильных пунктов становится всё больше. Они появляются не только в торговых центрах и на вокзалах. Об этом сообщают «Невские новости».

В Кудрово на Ленинградской улице, 1, заработал новый мобильный пункт вакцинации. Так петербуржцы, решившиеся на прививку могут получить скидки на спорттовары, а также бесплатные занятия в фитнес-клубе.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что цирк на Фонтанке проводит вакцинацию от COVID-19 и дарит билеты. Во вторник, 6 июля, в Петербурге открылся, пожалуй, самый необычный пункт вакцинации — в цирке на Фонтанке. Кроме того, прививка здесь сопровождается приятным бонусом — бесплатным билетом на представление. Пресс-служба цирка на Фонтанке рассказала, что каждый, кто привьется получит сертификат.