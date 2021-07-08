В Петербурге спецтехника полила светофор

"Хочу быть этим светофором сегодня", - пишут в комментариях. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

"Хочу быть этим светофором сегодня", - пишут в комментариях. Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Северной столице заметили, как дорожная техника поливает светофоры.

Видео с поливом водой светофора петербуржцы поделились в соцсетях. Дорожная техника направляет струи воды не вниз, а вверх — прямо на светофор. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».

«Хочу быть этим светофором сегодня», — пишут в комментариях.

В Комитете по благоустройству объяснили, что техника с поливальным оборудованием идёт форсунками вверх и так увлажняет и охлаждается воздух над дорогой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковой автомобиль сбил светофор и улетел в кусты на Русановской улице в Петербурге, избегая ДТП с другой машиной. Дорожный инцидент случился в пятницу, 2 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».