В Петербурге спецтехника полила светофор

В Петербурге спецтехника полила светофор
"Хочу быть этим светофором сегодня", - пишут в комментариях.  Фото: скрин "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте".

В Северной столице заметили, как дорожная техника поливает светофоры.

Видео с поливом водой светофора петербуржцы поделились в соцсетях. Дорожная техника направляет струи воды не вниз, а вверх — прямо на светофор. Об этом сообщает группа «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «Вконтакте».

«Хочу быть этим светофором сегодня», — пишут в комментариях.

В Комитете по благоустройству объяснили, что техника с поливальным оборудованием идёт форсунками вверх и так увлажняет и охлаждается воздух над дорогой.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что легковой автомобиль сбил светофор и улетел в кусты на Русановской улице в Петербурге, избегая ДТП с другой машиной. Дорожный инцидент случился в пятницу, 2 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

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