На Русановской автомобиль улетел в кусты и снес светофор, избегая ДТП

Легковой автомобиль сбил светофор и улетел в кусты на Русановской улице в Петербурге, избегая ДТП с другой машиной.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 2 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковушка двигалась по Октябрьской набережной, когда перед ней появился нарушитель ПДД. Водитель попытался избежать столкновения и свернул на Русановскую улицу, но затормозить не успел, в результате чего улетел в кусты.

«Еще пострадал светофор», — написал автор записи.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.