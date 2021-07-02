На Русановской автомобиль улетел в кусты и снес светофор, избегая ДТП

На Русановской автомобиль улетел в кусты и снес светофор, избегая ДТП
Место ДТП на Русановской улице. Фото: скриншот "ДТП и ЧП Санкт-Петербург" "ВКонтакте"

Легковой автомобиль сбил светофор и улетел в кусты на Русановской улице в Петербурге, избегая ДТП с другой машиной.

Дорожный инцидент случился в пятницу, 2 июля. Фотографии с места происшествия опубликовали в сообществе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» социальной сети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что легковушка двигалась по Октябрьской набережной, когда перед ней появился нарушитель ПДД. Водитель попытался избежать столкновения и свернул на Русановскую улицу, но затормозить не успел, в результате чего улетел в кусты.

«Еще пострадал светофор», — написал автор записи.

Информация о возможных пострадавших не приводится.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что на перекрестке Благодатной и Московского произошло сразу два ДТП. Участниками аварий стали легковые автомобили и трамвай.

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