В Саратове минздрав рекомендовал не заниматься сексом после вакцинации

В Саратове минздрав рекомендовал не заниматься сексом после вакцинации
Ранее сообщалось, что жара может спровоцировать заболевания сердца у больных COVID-19. Фото: pixabay.com

Замминистра здравоохранения Саратовской области Денис Грайфер заявил, что после вакцинации от COVID-19 не рекомендуется заниматься сексом, так как повышенные физические нагрузки после вакцинации могут нанести вред.

Грайфер отметил, что секс — энергозатратнный, поэтому он посоветовал воздержаться от него те, кто недавно вакцинировался. Об этом сообщает РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что жара может спровоцировать заболевания сердца у больных COVID-19. В особенности это касается тех, кто уже имеют заболевания сердечно-сосудистой системы.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин назвал секс лучшим лекарством от жары. Он рассказал, как спасаться от жары. По данным синоптиков, температура бьет все рекорды за более чем сто лет. По словам Пригожина, в такую погоду нужно как можно чаще заниматься сексом.

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