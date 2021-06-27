Пригожин назвал секс лучшим лекарством от жары

Пригожин назвал секс лучшим лекарством от жары
Пригожин рассказал о способе спасения от жары. Фото: Instagram prigozhin_iosif

Продюсер и муж певицы Валерии Иосиф Пригожин рассказал, как спасаться от жары.

По данным синоптиков, температура бьет все рекорды за более чем сто лет. По словам Пригожина, в такую погоду нужно как можно чаще заниматься сексом.

Как сообщил Sobesednik.ru, продюсер отметил, что интимный процесс доставляет особое удовольствие в жару. Причем, насколько активная жизнь у самого продюсера, остается загадкой.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом. Врач уролог рассказал, что для сохранения потенции мужчинам сначала нужно вести здоровый образ жизни.

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