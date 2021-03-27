Врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Сексуально активные люди лучше справляются со стрессом. Фото: pixabay.com

Сексуально активные люди лучше справляются со стрессом. Фото: pixabay.com

Эксперт назвал действенный метод сохранить потенцию у мужчины.

Врач уролог рассказал, как сохранить потенцию у мужчины. Об этом пишет издание «Блокнот Волгоград».

Эксперт считает, что для начала нужно вести здоровый образ жизни. Это значит, что необходимо правильно питаться и заниматься спортом. Также важно отказаться от алкоголя, сигарет и прочих вредных привычек. Мужчине в том числе стоит заниматься сексом: два или три раза в неделю. Благодаря регулярной половой жизни, человек может поддерживать свое здоровье в норме.

Врач подчеркнул, что нельзя принимать никакие стимулирующие препараты без назначения специалисты, иначе можно столкнуться с неприятными последствиями.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что ученые определили самую сексуально привлекательную черту характера мужчин и женщин.