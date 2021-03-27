Врач рассказал, сколько раз в неделю нужно заниматься сексом

Эксперт назвал действенный метод сохранить потенцию у мужчины.
Врач уролог рассказал, как сохранить потенцию у мужчины. Об этом пишет издание «Блокнот Волгоград».
Эксперт считает, что для начала нужно вести здоровый образ жизни. Это значит, что необходимо правильно питаться и заниматься спортом. Также важно отказаться от алкоголя, сигарет и прочих вредных привычек. Мужчине в том числе стоит заниматься сексом: два или три раза в неделю. Благодаря регулярной половой жизни, человек может поддерживать свое здоровье в норме.
Врач подчеркнул, что нельзя принимать никакие стимулирующие препараты без назначения специалисты, иначе можно столкнуться с неприятными последствиями.
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