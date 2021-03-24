Ученые определили самую сексуально привлекательную черту характера мужчин и женщин

Примечательно, что милосердие является сексуально привлекательным как для мужчин, так и для женщин. Фото: Pixabay

Примечательно, что милосердие является сексуально привлекательным как для мужчин, так и для женщин. Фото: Pixabay

Американские исследователи из университетов Гвельфа и Ниписсинга пришли к неожиданному выводу, когда пытались найти самую сексуальную черту человеческого характера.

Оказалось, наиболее привлекательным для людей кажется милосердие. Люди, бескорыстно вступающие в отношения и искренне говорящие о своих чувствах, значительно счастливее в личной жизни, чем более холодные и строгие в эмоциональном плане.

Выводы ученых основываются на опросе более 800 человек. С каждым участником специалисты поговорили о романтических отношениях и готовности помогать окружающим, пытаясь выявить связь между поведением людей в этих двух сферах жизни. Как выяснилось, чаще всего самоотверженные респонденты, которые сдают кровь, жертвуют деньги, не отказывают в помощи прохожим, не испытывают проблем в личной жизни.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что слезные железы начинают плакать при сильном увеличении. Это открытие поможет ученым в работе над новыми способами лечения недугов, связанных с данным органом.