Канада еще долго не откроет границы для невакцинированных

С 5 июля власти смягчили противокоронавирусные меры при пересечении границы для привитых от COVID-19 канадцев. Фото: unsplash

С 5 июля власти смягчили противокоронавирусные меры при пересечении границы для привитых от COVID-19 канадцев. Фото: unsplash

Канада пока не собирается открывать границы для непривитых иностранцев. Об этом заявил журналистам канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

Этого не случится еще еще долго, отметил Трюдо. Он сказал, что Канада не вышла из пандемии COVID-19, поэтому они должны быть осторожны и начеку. Об этом сообщает ТАСС.

Ранее премьер-министр сообщил, что столица Канады объявит о снятии противокоронавирусных ограничений на въезд в государство в течение ближайших нескольких недель. С 5 июля власти смягчили противокоронавирусные меры при пересечении границы для привитых от COVID-19 канадцев.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что более 200 человек умерли из-за аномальной жары в Канаде. Так за последние двое суток в полицию городов Ванкувер, Барнаби и Суррей поступило более 200 сообщений о внезапной смерти канадцев.