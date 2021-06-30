Более 200 человек умерли из-за аномальной жары в Канаде

В других городах Канады жара достигала в 40-45 градусов. Фото: pixabay.com

В других городах Канады жара достигала в 40-45 градусов. Фото: pixabay.com

Более 200 человек могли умереть от аномальной жары в городах Канады за последние 48 часов.

Об этом сообщает «Lenta.ru». Так за последние двое суток в полицию городов Ванкувер, Барнаби и Суррей поступило более 200 сообщений о внезапной смерти канадцев. Примечательно, что большинство — пенсионеры. Скорее всего, это связано с рекордно высокой температурой.

Накануне в городе Литтон зафиксировали высокую температуру, которая достигла исторического максимума — 49 градусов. В других городах Канады жара достигала в 40-45 градусов. Во многих городах она, наконец, начала спадать, однако где-то жара продержится до конца выходных.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что в Канаде обнаружили сотни безымянных могил у бывшей школы для индейцев. Новые массовые захоронения детей нашли на территории бывшей школы-интерната для аборигенов в Канаде. Число найденных останков рекордное.