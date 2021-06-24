В Канаде обнаружили сотни безымянных могил у бывшей школы для индейцев

Исследователи обнаружили сотни безымянных могил, в которых нашли останки, скорее всего, принадлежащие детям. Фото: pixabay

Исследователи обнаружили сотни безымянных могил, в которых нашли останки, скорее всего, принадлежащие детям. Фото: pixabay

Новые массовые захоронения детей нашли на территории бывшей школы-интерната для аборигенов в Канаде. Число найденных останков рекордное.

Об этом сообщает «Коммерсантъ». К таким результатам привели раскопки в школе города Мариеваль. Исследователи обнаружили сотни безымянных могил, в которых нашли останки, скорее всего, принадлежащие детям.

Расследовании работы школ, в которые детей из племен забирать и давать образование, начались в Канаде после того, как стало известно о сотнях детских смертей в их стенах. Программы по перевоспитанию детей аборигенов, которые велись вплоть до 90-х годов прошлого века нынешние канадские власти считают настоящим геноцидом коренного населения.

Напоминаем, ранее gazeta.spb.ru сообщала, что воспитатель из Колпино обнаружил человеческие останки. Правоохранительные органы Колпино начали проверку после того, как поступило сообщение об обнаружении человеческих останков.