Воспитатель из Колпино обнаружил человеческие останки

Воспитатель из Колпино обнаружил человеческие останки
Останки нашли напротив мемориала "Ижорский таран". Фото: pixabay

Правоохранительные органы Колпино начали проверку после того, как поступило сообщение об обнаружении человеческих останков.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 19 июня 35-летний мужчина, проживающий в Колпино по улице Пролетарская дома 42, сообщил о человеческих останках.

Уроженец Ленинграда и воспитатель рассказал, что находка была сделана на участке местности через железнодорожное полотно напротив мемориала «Ижорский таран».

Тогда поисковый отряд обнаружил человеческие останки, предполагается, что они времен Великой Отечественной войны. В данный момент полиция проводит проверку.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленинградской области в Волховском районе началась проверка после того, как были обнаружены косные останки человека.

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