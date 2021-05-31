В поле в Волховском районе обнаружены человеческие останки

В Ленинградской области в Волховском районе началась проверка после того, как были обнаружены косные останки человека.

Следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти сообщает, что в рамках работы по увековечиванию памяти воинов Великой Отечественной Войны следователи вместе с поисковым отрядом «Пересвет» начали поисковые мероприятия.

В ходе оперативных действий, в поле между населенными пунктами Заречье и Черноручье в Волховском районе были обнаружены косные останки человека.

По предварительным данным, это останки бойца, который погиб во время Великой Отечественной Войны.

После обнаружения останков Следственный отдел по городу Волхов начал доследственную проверку.

Так, назначена судебная медико-криминалистическая экспертиза. Она требуется для того, чтобы установить возраст, пол погибшего, а также определить причину смерти.

Сообщается, что по результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что следствие заподозрило мужчину в открытии казино в Гатчине.