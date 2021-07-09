На Краснопутиловской оторвалась строительная люлька

На Краснопутиловской оторвалась строительная люлька
На Краснопутиловской висит строительная люлька. Фото: "ДТП и ЧП Петербурга"
Как сообщается в социальных сетях «ВКонтакте» в группе «ДТП и ЧП Петербурга», в Московском районе Северной столице по адресу: улица Краснопутиловская дом 36 сорвалась люлька.
Очевидец происходящего сообщает, что, как ему кажется, после случившегося все остались в живых. При этом сотрудников скорой медицинской помощи на месте происшествия не наблюдается.
Однако машина пожарных все же подъехала к дому.
Судя по кадрам, в 6-этажном доме проводились некие работы, во время который произошел неприятный инцидент. Заметно, что наверху все еще стоят рабочие.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что на стройплощадке в Мурино на рабочего упала бетонная плита.
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На Краснопутиловской оторвалась строительная люлька