На стройплощадке в Мурино на рабочего упала бетонная плита

На стройплощадке в Мурино на рабочего упала бетонная плита
Место происшествия. Фото: GoogleMaps

Во Всеволожском районе Ленинградской области на стройплощадке погиб уроженец Пермской области. По предварительной информации, мужчину придавило бетонной плитой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел утром 30 июня. В полицию поступило сообщение о том, что в Мурино, на Графской улице, у дома №10, на мужчину упала бетонная плита. В результате происшествия мужчина погиб на месте.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пропал мужчина. Затем его выловили из озера Донцо.

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