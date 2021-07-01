На стройплощадке в Мурино на рабочего упала бетонная плита

Во Всеволожском районе Ленинградской области на стройплощадке погиб уроженец Пермской области. По предварительной информации, мужчину придавило бетонной плитой.

Как стало известно gazeta.spb.ru, инцидент произошел утром 30 июня. В полицию поступило сообщение о том, что в Мурино, на Графской улице, у дома №10, на мужчину упала бетонная плита. В результате происшествия мужчина погиб на месте.

Труп был направлен в морг для установления причины смерти.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что в Ленобласти пропал мужчина. Затем его выловили из озера Донцо.