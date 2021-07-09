Сотрудник «Радиотехнического колледжа» отдал мошенникам 1,3 млн рублей

В Петербурге в Красногвардейском районе города на удочку телефонных мошенников попалась мастер производственного обучения СПб ГБ ПОУ «Радиотехнический колледж».

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 июля 67-летняя женщина, работающая в «Радиотехническом колледже» обратилась в полицию.

Она сообщила, что ей на мобильный телефон около 08:36 2 июля с разных номеров звонили неизвестные. Они представлялись и работниками департамента Москвы, и сотрудниками банка, и сотрудниками полиции.

Мошенники заявили, что на ее паспортные данные кто-то пытался оформить кредит, при этом, чтобы этого не случилось необходимо снять все деньги и перевести их на безопасные счета.

Позднее женщина через банкоматы перевела деньги на те счета, на которые сказали преступники.

Таким образом сумма материального ущерба составила 1 млн 300 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что в Петербурге пенсионер перевел 1 млн рублей «московскому следователю».