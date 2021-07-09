Петербуржцы негодуют из-за «лежбища» алкоголиков на 1-й Советской улице

Петербуржцы негодуют из-за «лежбища» алкоголиков на 1-й Советской улице
1-я Советская улица. Фото: скриншот видео группа "Смольнинское онлайн"/ "ВКонтакте"

1-я Советская улица в центре Петербурга после масштабной реконструкции стала излюбленным местом алкоголиков и бездомных. По словам местных жителей, скамейки «облеплены» пьяными спящими людьми, газоны завалены мусором, а сама улица заставлена машинами.

«1-я Парковочная» и «1-я Распивочная», — так теперь петербуржцы называют 1-ю Советскую улицу после реконструкции. В 2018-м году магистраль сделали пешеходным пространством. С тех пор, ее оккупировали те, кто не прочь выпить и поспать на гранитных скамейках.

1-я Советская улица. Фото: скриншот видео группа «Смольнинское онлайн»/ «ВКонтакте»

«1-ю Советскую улицу подарили маргиналам. Мы можем так утверждать. Именно для них несколько лет назад и провели масштабную реконструкцию улицы, установили прохладные гранитные скамейки, посадили деревья, в тени которых они могли бы хорошенько высыпаться», — пишут петербуржцы в социальной сети «ВКонтакте».

1-я Советская улица. Фото: скриншот видео группа «Смольнинское онлайн»/ «ВКонтакте»

Газоны на улице горожане называют «инновационными пепельницами». Они, по их словам, заполнены окурками, бутылкам и пробками.

Это не единственная проблема 1-й Советской. Сейчас она заставлена автомобилями, несмотря на знаки, запрещающие стоянку.

1-я Советская улица. Фото: скриншот видео группа «Смольнинское онлайн»/ «ВКонтакте»

Отметим, что этот вопрос СМИ освещали еще в 2018-м году после того, как была проведена реконструкция улицы. Уже тогда все жаловались на запаркованность. Спустя почти три года ситуация изменилась мало.

1-я Советская улица. Фото: скриншот видео группа «Смольнинское онлайн»/ «ВКонтакте»

Gazeta.SPb обратилась в администрацию Центрального района за комментарием.

Ранее Gazeta.SPb писала о том, что в Петербурге полномочия выписывать штрафы за неправильную парковку отошли к комитету по транспорту. За десять дней чиновники зафиксировали более двух тысяч нарушений правил.

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