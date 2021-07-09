Мужчина гулял с собакой и увидел утопленника в реке Каменке

В Петербурге в Приморском районе дневная прогулка с собакой закончилась обнаружением трупа в водоеме.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, 8 июля в 13:00 в отделе полиции раздался звонок. 34-летний уроженец республики Беларусь, работающий газовщиком, сообщил правоохранителям, что 20 минут назад гулял с собакой и женой вдоль реки Каменка и заметил в воде тело.

Труп находился рядом с домом 74 на Парашютной улице. Утопленником оказался неизвестный мужчина. Тело находилось лицом вниз, на мужчине была надета рубашка с коротким рукавом, которая задралась вниз.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что мужчина ушел купаться в «Шапку Наполеона» и не вернулся домой. Утопленника достали через шесть дней в Парголово.