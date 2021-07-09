В Петербург привезли почти 120 тыс. доз вакцины «Спутник V»

В Петербург на фармацевтическую базу поступила новая партия вакцины в количестве 119 400 комплектов доз. Об этом сообщает пресс-служба губернатора города.
Градоначальник Северной столицы Александр Беглов заявил, что вакцина систематически поступает в город.
Также не стоит забывать, что уже свыше миллиона жителей Петербурга сделали первый укол вакцины.
По словам Беглова, лишь массовая вакцинация способна победить новый штамм коронавируса.
В данный момент запас вакцины в городе на Неве насчитывает 228 411 комплектов доз.
Известно, что с начала прививочной кампании в Петербурге вакцинировано 1 млн 20 тыс. 31 человек. При этом, 741 456 полностью закончили цикл вакцинации.
Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что новый штамм COVID научился обходить антитела после вакцинации.