Новый штамм COVID научился обходить антитела после вакцинации

Речь идет о мутации, которая получила название "Эпсилон". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Речь идет о мутации, которая получила название "Эпсилон". Фото: GazetaSPb/Николай Овсянников

Современные вакцины могут быть бессильны в борьбе с «калифорнийским» штаммом COVID, который еще называют вариантом «эпсилон». К такому выводу пришли ученые Вашингтонского университета и лаборатории Vir Biotechnology.

В ходе исследования специалисты обнаружили у нового штамма 3 мутации в критически важных участках спайкового белка. В результате вирус «научился» нейтрализовать антитела, которые вырабатываются после вакцинации Pfizer и Moderna.

Согласно данным, опубликованным в журнале Science, ученые сделали вывод, что COVID научился нейтрализовывать антитела. Эффективность вакцин Moderna и Pfizer по отношению к калифорнийскому штамму уменьшилась на 50-70%.

Напомним, вспышка неизвестной пневмонии в китайском городе Ухань была зафиксирована 31 декабря минувшего года. Ученые установили, что возбудителем болезни является новый коронавирус COVID-19.

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала, что врач предупредил об угрозе возникновения суперштамма коронавируса.