У Ж/Д платформы в сторону КАД нашли гнилой труп мужчины

В Петербурге в Красносельском районе города обнаружили тело мужчины, которое подверглось гнилостным изменениям.

Как стало известно Gazeta.SPb.ru, в Красносельском районе Северной столицы 8 июля нашли труп неизвестного мужчины.

Об этом сообщил мужчина примерно в 16:30. Он заявил, что на проспект Народного Ополчения, дома 44 за железнодорожной платформой Ульянка в сторону КАДа на улице лежит труп.

Оказалось, что тело принадлежит неизвестному мужчине, которому на вид примерно 40 лет. Его рост 190 сантиметров, он худощавого телосложения, одет был в кофту и спортивные черные штаны.

В данный момент труп отправили в морг, для выяснения всех обстоятельств произошедшего.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что прохожий наткнулся на тело гражданина Узбекистана в Невском районе.