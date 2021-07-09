Двухлетняя девочка выпала с 6 этажа в Отрадном

Девочка получила травмы после падения с 6 этажа в Отрадном. Фото: pixabay

Девочка получила травмы после падения с 6 этажа в Отрадном. Фото: pixabay

В Ленинградской области в Кировском районе следователи пытаются понять, как мог выпасть маленький ребенок с шестого этажа.

Следственным отделом по городу Кировск следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Ленобласти началсь проверка после того, как 2-летний ребенок получил травмы в городе Отрадное.

Следствие предполагает, что 9 июля двухлетняя девочка оперлась на сетку, которая была прикреплена к раме окна. Таким образом малолетний ребенок выпал из квартиры, находящейся на шестом этаже.

Девочка выжила, однако получила травмы. В данный момент ребенку оказывают необходимую медицинская помощь.

Когда правоохранители обо всем узнали, то немедленно прибыли на место случившегося.

Теперь определяются все обстоятельства случившегося.

Ранее Gazeta.SPb.ru писала, что под Гатчиной шестилетний ребенок выпал из окна четвертого этажа.