В Петербурге с 10 по 13 июля перекроют сразу несколько улиц из-за ремонтных работ

В Петербурге с 10 по 13 июля перекроют сразу несколько улиц из-за ремонтных работ
В городе перекроют сразу несколько участков улиц. Фото: Pixabay

Автомобилистам стоит заранее продумать маршрут.

В Санкт-Петербурге в период с 10 по 13 июля введут ряд дорожных ограничений из-за ремонтных дорог. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Так, например, на Дунайском проспекте движение ограничат из-за строительства транспортной развязки. Все будет происходить поэтапно, так что нужно следить за ситуацией.

На Английской набережной будут ремонтировать тепловые сети, а на площади Труда – разместят пешеходную галерею и фасадные леса. На Академическом проспекте в Пушкине хотят проложить инженерные сети – на это потребуется около месяца, так что движение перекроют до 9 августа.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что в Петербурге стартует ремонт перекрестка Большой Пушкарской и Съезжинской улиц.

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