В Петербурге стартует ремонт перекрестка Большой Пушкарской и Съезжинской улиц

В Петербурге стартует ремонт перекрестка Большой Пушкарской и Съезжинской улиц
В связи с этим будут действовать ограничения. Фото: Pixabay

Участок дороги планируют привести в порядок в ближайшее время.

В Санкт-Петербурге в ближайшее время планируют отремонтировать перекресток Большой Пушкарской и Съезжинской улиц. Об этом сегодня, 9 июля, сообщили в пресс-службе Смольного.

Известно, что работы начнутся 10 июля и завершатся 1 августа 2021 года. За это время подрядчику предстоит заменить асфальтобетонное покрытие проезжей части и тротуаров, а также совершить перестановку или замену бортовых камней. На эти цели будет потрачено 6,4 миллиона рублей.

«Работы пройдут с закрытием движения транспортных средств по Съезжинской улице на участке, примыкающем к Большой Пушкарской улице, на период с 31 июля по 1 августа»,

— говорится в сообщении.

Ранее в gazeta.spb.ru сообщалось, что во Всеволожском районе начался ремонт дороги на Медный Завод.

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