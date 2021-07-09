Гендиректором Кластера водоснабжения и водоотведения в Петербурге стал Андрей Самонов

Генеральным директором Кластера водоснабжения и водоотведения в Санкт-Петербурге назначен Андрей Самонов.

Соответствующее решение было принято 5 июля на собрании учредителей Водного Кластера.

Водный кластер создан в 2015 году при поддержке Правительства Санкт-Петербурга и объединяет под собой производственные и научно-исследовательские ресурсы.

Андрей Самонов с 2016 по 2018 годы работал заместителем директора УК «Композитный Кластер Санкт- Петербурга», а в 2018 году был избран и стал членом Совета Ассоциации «Композитный Кластер Санкт- Петербурга». С середины 2020 года занимал пост генерального директора ООО «Инжиниринговый центр Водоснабжения и Водоотведения» ГУП «Водоканал Санкт-Петербурга».

Ранее gazeta.spb.ru сообщала о том, что генеральным директором «Метростроя» назначен Иван Каргин, который с 3 февраля 2021 года занял должность исполняющего обязанности гендиректора компании.