За сутки от коронавируса привились более 21,5 тысячи петербуржцев

За сутки от коронавируса привились более 21,5 тысячи петербуржцев
Вакцинация против COVID-19 в торговых центрах Петербурга. Фото: Gazeta.SPb/ Валентин Егоршин

За последние сутки в Петербурге привились от коронавируса более 21,5 тысячи человек.

Первично привились 1 041 564 человека. Второй компонент препарата получили 748 624 человека, сообщили председатель Комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец.

Он отметил, что город делает всё возможное, чтобы в кратчайшие сроки вакцинировать всех желающих.

Сейчас в городе доступно три вида вакцин: «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «КовиВак».

Ранее Gazeta.SPb.ru сообщала причины, по которым можно легально отказаться от вакцинации от коронавируса. При этом есть категории людей, которым важно вакцинироваться: это лица старше 65 лет, люди с ожирением, с хроническими с онкологическими заболеваниями.

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